Rusya yönetimi, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekeceği yönündeki açıklamalara şüpheyle yaklaştığını duyurdu.

Açıklamada, Moskova ile Ankara arasında 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili herhangi bir anlaşma olmadığı da belirtildi.

Ayrıntılar geliyor.