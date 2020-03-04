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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye İdlib'deki asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi" denildi.

Suriye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü'ne saldırıların günlük hale geldiği belirtilen açıklamada muhalif gruplarla Türkiye'nin mevzilerinin iç içe geçtiği öne sürüldü.