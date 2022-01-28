Rusya, Çin Olimpiyatlarını mı bekliyor?

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmelerde. Bölgede tansiyon giderek yükselirken taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmıyor.
Son olarak ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı birer metinle yanıt verdi. Belgenin içeriğinin Rusya'yı tatmin etmeyeceğini ifade eden Dış Politika Uzmanı Ali Çınar, "En önemlisi belgede NATO'nun açık kapı politikasının devam ettiği belirtiliyor. Bununla dolaylı olarak Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulanıyor ki bu Rusya'nın karşı çıktığı bir durum" dedi. Çınar, "Ben Rusya'nın işgal girişiminden vazgeçeceğini düşünmüyorum ama en azından ABD ve NATO topu Rusya'ya atmış durumda" şeklinde konuştu.
RUSYA, ÇİN OLİMPİYATLARINI MI BEKLİYOR?
Rusya'nın olası Ukrayna işgali ile ilgili tahminler Şubat ayının ortasına yoğunlaşıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın da aynı yöndeki açıklamasına dikkat çeken Ali Çınar "Şubat başında Çin'de Kış Olimpiyatları var, yine Şubat'ta Putin Çin'e gidiyor. Dolayısıyla Washington D.C. Şubat ortasında Rusya'nın böyle bir girişiminin olma ihtimalini bekliyor" dedi. ABD, NATO ve Avrupa'dan yapılan ısrarlı 'diplomatik çözüm' açıklamalarını da değerlendiren Çınar "Bunun amacı; dünya kamuoyuna 'ben elimden geleni yaptım, barış dalı uzattım ama Putin dinlemedi' mesajı vererek Putin'i zor duruma düşürmek" şeklinde konuştu. Ali Çınar Şubat ayında BMGK'nin başkanlığının Rusya'ya geçeceğini de hatırlattı.
ABD, İŞGAL SONRASINI PLANLIYOR
Biden yönetimi ve NATO'nun şu anda, Rusya'nın olası Ukrayna işgalinden sonra neler yapılabileceğini tartıştığını belirten Ali Çınar, "Birincisi böyle bir durumda ABD, NATO ve AB'nin Rusya'yı kınaması gelecek, ikincisi ekonomik yaptırımlar zaten masada, üçüncüsü AB'nin enerji konusunda çok sıkıntıları var. ABD, Avrupa'ya nasıl alternatif bir enerji ağı oluşturulabilir, bunun planının yapıldığını belirtebiliriz. Ayrıca NATO'nun AB'nin desteği ve liderliğiyle Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine daha fazla asker yığması da planda" dedi. ABD Başkanı Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik kişisel yaptırım ifadesinin ise sembolik olduğunu söyleyen Çınar "ABD'nin Putin'e kişisel yaptırıma kadar gideceğini sanmıyorum bu gazetecinin sorusu üzerine verilmiş magazinsel bir cevap" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ POZİYONU ÇOK ÖNEMLİ"
Ukrayna krizinin Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiği düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yapacağı Ukrayna ziyareti ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine gelen olumlu yanıt önemli. Çınar; Türkiye'nin bu tarz girişimlerinin dikkate değer olduğunu ancak iki taraf açısından da arabuluculuğuna olumlu bakılmadığını ifade etti. Ali Çınar, "Türkiye bölgede istikrar istiyor ve Karadeniz'de çok önemli bir pozisyonu var. Burada çıkabilecek bir savaş ve sonrası, başta enerji ve ekonomi olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiriyor ve etkiliyor" dedi. Çınar olası bir işgal durumunda Türkiye'nin NATO ile hareket edeceğini beklediğini de sözlerine ekledi.
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