Rus işgalinin 18. gününde yaşananlar!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 18. gününde sürerken ülkenin batısında bulunan Lviv şehrinde bu sabah patlama sesi duyuldu.

Guardian'da yer alan habere göre, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın şehri Lviv'de pazar günü yerel saatle sabah 6 civarı çok sayıda patlama duyuldu.

Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, 8 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Polonya sınırına 25 km uzaklıktaki askeri üssün vurulup vurulmadığına ilişkin bir detay verilmedi.

ZELENSKIY: RUS GÜÇLERİ ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA KALIR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus güçleri Kiev'i işgal etmeye çalışırsa ölümle karşı karşıya kalır" uyarısında bulundu. Fransa'dan yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış isteği olmadığı ifade edildi.

Ukrayna'daki kentlerden tahliyeler sürerken, başbakan yardımcısı günde yaklaşık 13 bin kişinin tahliye edildiğini sayısının neredeyse iki katına çıktığını açıkladı.

Kiev ve Donetsk valileri, tahliyeler sürerken, bu bölgelerde Rus saldırılarının devam ettiği bildirildi.

Zelenskiy, işgal sırasında Rus kuvvetlerinin ağır kayıp yaşadığını söylerken, yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MARIUPOL BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

ABD'li uydu şirketi Maxar'ın paylaştığı uydu görüntülerine göre, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol büyük hasar gördü.

Washington, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ilave küçük silah, tanksavar ve uçaksavar göndermek acele ettiğini söyledi.

"UKRAYNA SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN İSTEKLİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı, hükümetinin savaşı sona erdirmek için istekli olduğunu söyledi ancak kabul edilemez ültimatomlar konusunda pazarlık yapmayacağını ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schroeder savaşı sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Ukrayna, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali, Zaporjiya Nükleer Santrali'nden tam ve kalıcı olarak kontrolü sağlamayı hedeflediğini söyledi. BM nükleer gözlemcilerine göre Rusya bunu reddetti.