Rus işgalinin 18. gününde yaşananlar!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 18. gününde sürerken ülkenin batısında bulunan Lviv şehrinde bu sabah patlama sesi duyuldu.
Guardian'da yer alan habere göre, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın şehri Lviv'de pazar günü yerel saatle sabah 6 civarı çok sayıda patlama duyuldu.
Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, 8 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Polonya sınırına 25 km uzaklıktaki askeri üssün vurulup vurulmadığına ilişkin bir detay verilmedi.
ZELENSKIY: RUS GÜÇLERİ ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA KALIR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus güçleri Kiev'i işgal etmeye çalışırsa ölümle karşı karşıya kalır" uyarısında bulundu. Fransa'dan yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış isteği olmadığı ifade edildi.
Ukrayna'daki kentlerden tahliyeler sürerken, başbakan yardımcısı günde yaklaşık 13 bin kişinin tahliye edildiğini sayısının neredeyse iki katına çıktığını açıkladı.
Kiev ve Donetsk valileri, tahliyeler sürerken, bu bölgelerde Rus saldırılarının devam ettiği bildirildi.
Zelenskiy, işgal sırasında Rus kuvvetlerinin ağır kayıp yaşadığını söylerken, yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
MARIUPOL BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
ABD'li uydu şirketi Maxar'ın paylaştığı uydu görüntülerine göre, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol büyük hasar gördü.
Washington, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ilave küçük silah, tanksavar ve uçaksavar göndermek acele ettiğini söyledi.
"UKRAYNA SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN İSTEKLİ"
Ukrayna Dışişleri Bakanı, hükümetinin savaşı sona erdirmek için istekli olduğunu söyledi ancak kabul edilemez ültimatomlar konusunda pazarlık yapmayacağını ifade etti.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schroeder savaşı sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Ukrayna, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali, Zaporjiya Nükleer Santrali'nden tam ve kalıcı olarak kontrolü sağlamayı hedeflediğini söyledi. BM nükleer gözlemcilerine göre Rusya bunu reddetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!