Amerikalı ödüllü belgesel yapımcısı Ukrayna'da hayatını kaybetti

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New York Times gazetesi, sosyal medyada eski muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Renaud'un yaralı olarak kurtulan çalışma arkadaşı da yaşadıkları dehşeti anlattı

2015'TE NYT İÇİN ÇALIŞTI

Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden Brent Renaud

Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı" ifadesi kullanıldı.

ÇALIŞMA ARKADAŞI DA YARALANDI

Kiev Polis Şefi Andriy Nebytov da yaptığı açıklamada, "51 yaşındaki dünyaca ünlü bir gazeteci bugün İrpin'de vuruldu. Bir gazeteci de yaralandı. Şimdi kurbanı savaş alanından çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ BELGESİ ÇEKİYORDU

IMDB'ye göre Renaud, Peabody ve duPont ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Renaud, iki yıldan bu yana da göçmenlerle ilgili bir belgesel için çekimler gerçekleştiriyordu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEKİ OLAYLARI TAKİP ETTİ

Renaud'un, son 20 yılda dünyanın bazı önemli noktalarından haberler yaptığı ve belgeseller çektiği öğrenildi. Buna göre Renaud, Irak ve Afganistan'daki savaşları, Haiti'deki depremi, Chicago'daki şiddet olaylarını, Mısır ve Libya'daki olayları ve Meksika'daki kartel şiddetini de çalışmalarında ele aldı.