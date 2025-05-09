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        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

        ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:04
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        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
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        ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle haftalardır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün duruşmasından "kefaletle salıverilme" kararı çıktı.

        ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinlemesinin ardından, yaklaşık 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

        Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından "hiç bir kanıt sunulmadığını" ifade etti.

        Uzun süren duruşma süresince Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu.

        Sessions, "Mahkeme hükümete bayan Öztürk'ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts'teki evine dönmekte serbesttir." ifadelerini kullandı.

        Öztürk için, "Kariyerinin zirvesinde bir akademik kariyere sahip ve bu da eyalet dışı programlara katılmasını, eyalet dışı dersler vermesini gerektirecek." diyen Sessions, Türk doktora öğrencisi için, tutuksuz yargılanması devam ederken herhangi bir seyahat kısıtlamasına veya elektronik takip cihazına da gerek görmediğini belirtti.

        Mahkeme'ye Türk öğrencinin aleyhinde konuşacak hiçbir tanık sunamayan hükümet avukatlarının Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmaması için sunduğu gerekçeler ise Yargıç Sesions'ın kararını değiştirmedi.

        Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, bu konuda yetkinin kendilerinde olduğunu savundu

        Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.

        Dava sonucunun henüz açıklandığını belirten Leavitt, "Bu davayla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşmem gerekecek. Ancak genel hissiyat olarak, alt düzey yargıçların ABD'nin dış politikasını dikte etmemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        ABD'li sözcü, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme konusunda ABD Başkanı ve İç Güvenlik Bakanlığının, vize iptalleri konusunda da Dışişleri Bakanı'nın yetkili olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeye vize ile gelmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır." yorumunu yaptı.

        Öztürk'ün gözaltına alınması

        Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

        ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

        Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

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