İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi. Ruhani bugün resmi törenle karşılandı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye’ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ruhani’nin tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamlaması ve iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler iki ülke bayraklarının bulunduğu Külliye merdivenlerinde kameralara poz verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını Türkiye olarak desteklemediğimizi belirtmek isterim. İran'a yönelik haksız baskıların arttığı bu dönemde İran'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

"Türkiye ile İran arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde her alanda göreceğiz."

"Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır."

"İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz."

"ABD'nin İran'a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum."

Ruhani'nin konuşmasından satır başları;

"Yaptığımız bu ülkeler arası 5. yüksek düzeyli toplantıdır. İki ülkenin katılımlarıyla yapılıyor ve ekonomik ve ticaretin gelişmesi, engellerin kaldırılması için güzel bir toplantı yaptık. Bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. İki ülkenin ilişkilerinin temeli, tarihi, dini, ortak çıkarlar, bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu samimi ilişkilerimizi bozamaz."

"Amerika'nın tek taraflı uyguladığı zalimce, kanunsuz uygulamaları uluslararası hukuka, ortak çıkarlara aykırıdır, yüzde yüz terörist uygulamadır. Şirketleri korkutuyor bu durum. 2231 no'lu kararname olarak İran ile ticaret yapmalarını söylüyoruz. Birkaç ülke Amerika'nın düşüncesine katıldı. Çıkarları doğrultusunda karar alıyorlar."

"Suriye kararının sadece Suriye halkı tarafından verilmeli. Bu konuda iki ülke hemfikiriz. Yemen konusuyla ilgili, Yemen halkının geçirdiği çok zor koşullarla ilgili barış ve diyalog kurulması için karar aldık."