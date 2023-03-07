Raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı!

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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