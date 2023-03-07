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Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

İstanbul Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Giriş: 07.03.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı!
Raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı!
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AA

Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne seyir halindeki sefer yapan tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak geçici bir süre kullanımı kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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