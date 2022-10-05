Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Hicri Takvim dikkate alınarak hazırlanan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu araştırıyor. İşte İslam toplumları tarafından ilgiyle araştırılan Ramazan bayramı ve ilk oruç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıp 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF. GÜNÜ DİNİ GÜNLER 01 RECEB 1444 23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 04 RECEB 1444 26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1444 17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ 01 ŞABAN 1444 21 ŞUBAT-2023 SALI .......... 14 ŞABAN 1444 06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 01 RAMAZAN 1444 23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1444 17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1444 20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE 01 ŞEVVAL 1444 21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün) 02 ŞEVVAL 1444 22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün) 03 ŞEVVAL 1444 23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün) 01 ZİLKADE 1444 21 MAYIS-2023 PAZAR .......... 01 ZİLHİCCE 1444 19 HAZİRAN-2023 PAZARTESİ .......... 09 ZİLHİCCE 1444 27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE 10 ZİLHİCCE 1444 28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün) 11 ZİLHİCCE 1444 29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün) 12 ZİLHİCCE 1444 30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün) 13 ZİLHİCCE 1444 01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün) 01 MUHARREM 1445 19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1445 28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ 01 SAFER 1445 17 AĞUSTOS-2023 PERŞEMBE .......... 01 R.EVVEL 1445 16 EYLÜL-2023 CUMARTESİ .......... 11 R.EVVEL 1445 26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ 01 R.AHİR 1445 16 EKİM-2023 PAZARTESİ .......... 01 C.EVVEL 1445 14 KASIM-2023 SALI .......... 01 C.AHİR 1445 14 ARALIK-2023 PERŞEMBE ..........