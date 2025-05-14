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        Haberler Dünya Putin İstanbul'a gelmiyor | Dış Haberler

        Putin ve Trump İstanbul'a gelmeyecek

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelecek Rus heyetinde Putin bulunmuyor. ABD'li bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:03
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        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Rus heyetinde Putin bulunmazken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı.

        Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

        Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

        Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

        *Haberin fotoğrafı: EPA-EFE/ Anatoly Maltsev

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