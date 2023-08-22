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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!

        Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu öldü

        Kırklareli'nde kan donduran bir saldırı meydana geldi. Kentte bir araca 3 zanlı tarafından pusu kuruldu. Olayda otomobilde bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında ise 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:03 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:03
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        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Başından yaralanan G.Ç (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edilen kız çocuğu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından gözaltına alınan O.O, B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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