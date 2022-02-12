Herkes evde deneyebilir! Pul biberde hileyi çözen test!

DHA

Son dakika haberler... Bazı üreticilerin, vatandaşların sıklıkla tükettiği ürünlerde uyguladığı hile ve tağşişler son bulmuyor. Süt ürünlerinden baharatlara birçok üründe maliyetten kaçmak için hileye başvuruluyor. Hile yapılan ürünlerden biri de pul biber.

10 KİLO BİBERDEN 1 KİLO ÜRETİLİYOR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre biber fiyatlarının son günlerde yükselmesiyle 1 kilogramını üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde akıl almaz hileler yapılıyor.

"TALAŞ, KİREMİT TOZU VE GIDA BOYASI"

Metabolizmayı hızlandırma özelliği taşıyan kırmızı pul biberin içerisine talaş ve kiremit tozu karıştırılırken, rengini alması için gıda boyası kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılında yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde de bulunan kırmızı toz biber ile ilgili uzmanlar, tüketicileri hileli ürünlere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

TAKLİT ÜRÜNLER LİSTESİNDEKİ TEK BAHARAT

Kış aylarında vücudun ısınması ve metabolizmanın hızlanması için kırmızı pul biberin önemli bir noktada yer aldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Kırmızı pul biber, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretiliyor. Bu baharatı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar var. 2020 yılında bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde karşımıza çıkan tek baharat kırmızı pul biber. Ne yazık ki bu üründe taklit ve tağşiş sık sık karşımıza çıkıyor. Bu konuda tüketicilerin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"BOYA VARSA PUL BİBER DEĞİLDİR"

1 kilo kırmızı pul biberin üretilmesi için 10 kilograma yakın biber kullanılması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Normal bir kırmızı pul biberi boyamazsınız. Boya kullanılıyorsa biber olmayan farklı bir madde vardır. Burada talaş ve kiremit tozları bulunabiliyor. Üretici pul biber görünümlü üründe gıda boyası kullanıyorsa, o pul biber değildir. Fiyat olarak baktığımızda bu ürünler kendilerini belli edecektir" diye konuştu.

"SUYA DÖKEREK TEST EDİN"

Tüketicileri bu ürünlere karşı uyaran Manavoğlu, test için de şu uyarıda bulundu. "Tüketiciler aldıkları pul biberi direkt suya döktüklerinde koyu kırmızı renk veriyorsa orada mutlaka gıda boyası kullanılmıştır. Hafif bir şekilde renk veriyorsa o pul biberin kendisinden gelen özelliğidir. Pul biber C vitamini açısından da oldukça zengin bir baharattır. Kırmızı pul biberin tüketimi bağışıklığımızı güçlendirecektir."