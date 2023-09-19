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Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Osman Akıncı (52), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Akıncı'nın, 2015 yılında bir çocuğu gasbedip, "Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor" sözleriyle bilinen Hüseyin Taşkıran'ı adli tıpa götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Akıncı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Akıncı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlık'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'in Mut ilçesine uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Akıncı'nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Osman Akıncı'nın, 28 Ekim 2015'te bir polis memurunun oğlu Ömer K.'nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasbeden ve basın mensuplarının sorularına dua kitabı sattığını öne sürerek, "Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor" cevabı veren Hüseyin Taşkıran'ı, Adana Adli Tıp Birimi'ne götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.