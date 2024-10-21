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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Polat kardeşler serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        Dilan Polat ve kardeşi serbest bırakıldı

        Yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre başlatılan soruşturma kapmasında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Polat gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 21.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:43
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        Polat kardeşler serbest bırakıldı
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        Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

        Söz konusu görüntülerde iki kardeşin öpüştüğü görülüyordu.

        RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

        GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapmasında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Polat gözaltına alındı. Gözaltına alınan Polat kardeşler sağlık kontrolünden geçildikten sonra adliyeye götürüldü. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

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        #Dilan Polat
        #son dakika
        #sıla doğu
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