Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

Söz konusu görüntülerde iki kardeşin öpüştüğü görülüyordu.

Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapmasında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Polat gözaltına alındı. Gözaltına alınan Polat kardeşler sağlık kontrolünden geçildikten sonra adliyeye götürüldü. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar