Platonik aşk dehşetinde önemli gelişme!

Maltepe’de 5 Haziran 2020 tarihinde sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk’ü (36) evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muharrem Eralp (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp’in gönül ilişkisi yaşamak istediği Ayşegül Aktürk’ü yaşadığı binanın önünde bıçaklayarak yaraladığı, kendisini de karnından ve bileklerinden yaraladığı anlatıldı. Bu sırada orada bulunan Muharrem Eralp’in babasının ‘bıçağı uzaklaştırın’ dediği, hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, tanık T.Ş.’nin olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce Ayşegül Aktürk’ün işe geç geldiğini ve sebebini sorduğunda ‘benim bir platonik aşkım var, intihara kalkışmış, ailesi beni aradı’ dediği aktarıldı. Tanıklardan birinin Ayşegül Aktürk’ün yaklaşık bir yıl önce kendisini rahatsız eden Muharrem isminde biri olduğunu, kendisiyle ile gönül bağı olmadan evlenmek istediğini ve genç kadının bunu istemediğini beyan ettiği anlatıldı.
"SENİ BAŞKASINA YAR ETMEM" DİYEREK TEHDİT ETTİ
Tanıkların beyanlarıyla şüpheli Muharrem Eralp’in Ayşegül’ü önceden de tehdit ettiği, üzerinde saçmalar taşıdığı, 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği, iş yerine geldiği, Ayşegül Aktürk’e ‘seni başkasına yar etmem’ dediği ortaya çıktı.
İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Muharrem Eralp’in, Aktürk’ün kendisini öldürmeye çalıştığını söylediği ve bu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca, olayda kullanılan bıçakta şüphelinin parmak izine rastlandığı ve şüphelinin cinayeti tasarlayarak işlediği vurgulandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, Muharrem Eralp hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay sırasında iki kişinin yaralanmasına neden olan Eralp’in “yaralama” suçundan da toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan iddianamede, şüpheli Muharrem Eralp’in babası Bayram Eralp’in olayda kullanılan bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna vererek delil karartma suçunu işlediği belirtildi. Baba Bayram Eralp’in ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi.
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