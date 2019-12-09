09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYOR
DHA'da yer alan habere göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği operasyonda ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.
SIĞINAKTA CEPHANELİK ÇIKTI
Ekipler, baskın düzenledikleri adreslerde arama yaptı. Didik didik aranan adreslerden yer altında sığınak yapılan ekiplerin dikkatini çeken boş bir arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yapılan kazıda arazinin altında inşa edilen sığınakta, koli bandı ve poşetlerle sarılmış halde cephanelik ele geçirildi.
100 KİLO PATLAYICI, 100 ROKETATAR MERMİSİ
Ekiplerce sığınakta yapılan aramada 100 kilo plastik patlayıcı, 100 roketatar mermisi, 47 el yapımı roket, 4'ü uzun namlulu 12 tüfek, 2 el bombası, roketatar, tabanca, 92 sevk fişeği, 11 elektronik devre, 13 elektrikli kapsül, 4 infilaklı fitil, 5 dürbün, 40 şarjör, uzaktan kumanda ile üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu ele geçirildi.
Operasyonda arama yapılan diğer adreslerde ise 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 6 hafıza kartı, 2 CD, pil, devre düzenekleri, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş fırçaları, diş macunları, örgütsel dokuman, metal parçalar, çakı, bıçak, tornavidalar ve silah kılıfları ele geçirildi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SUR'DAN SONRA ELE GEÇİRİLEN EN FAZLA SİLAH VE MÜHİMMAT
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı da dikkat çekti. Güvenlik güçleri ele geçirilen cephaneliğin, terör örgütü PKK'ya yönelik hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti.
YURTİÇİNDE SALDIRI YAPACAKLARDI
İstihbarat birimleri, teröristlerin, silah ve mühimmatlarla yurtiçinde sansasyonel bombalı eylem yapacağını bildirdi. Silah ve mühimmatların menşei ile nereden getirildiği araştırılırken, düzenlenen operasyonla birçok bombalı saldırı da önlendi.
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