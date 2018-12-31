Son dakika Milli Piyango sonuçları. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. İşte Yılbaşı Milli Piyango sonuçları...

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL'A ÇIKTI

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Tam bilet İstanbul'a çıktı. 7 Milyon TL'lik ikramiye çeyrek bilete isabet etti. (Aydın, Antalya, Adana, Sayısal sistem)

70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7615536

7 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9915188

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

8977111 , 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 ve 9