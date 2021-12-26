Pitbull saldırısında yeni görüntüler

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, dehşet anlarından önce Asiye'nin, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.
Korkunç olayda basket sahasının içine girilmesinin ardından iki pitbull da, bir anda Asiye’ye saldırıyor.
Öte yandan Asiye Ateş’e ait diğer karelerde de küçük kızın pitbulların yanında çekilen fotoğrafları yer alıyor.
DOKU NAKLİNE BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla da Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
DHA'nın haberine göre Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.
CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı.
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