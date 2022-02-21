Pınar Gültekin cinayetinde flaş tutuklama

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Muğla’da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili ‘kasten öldürme’ suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10’uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan’a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

AV. EPÖZDEMİR: ADALET TECELLİ ETTİ

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BİZ BUNUNLA YETİNMEDİK"

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olmasa idik. Bu cinayetin tek kişi tarafından işlenmeyeceğini savunmuyor olsa idik. Sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanmıyor olsa idik. Pes etseydik. Bu dosya bir sanıklı olarak gidecek, cinayetin diğer aktörleri ortaya çıkmayacaktı. Dosyanın üstü örtülmüş olacaktı. Fakat biz bununla yetinmedik. Son ana kadar mücadelemize devam ettik. Türk hukuk sisteminin bahşetmiş olduğu bütün hukuki imkanları sonuna kadar tükettik. En son yaptığımız şikayetle birlikte de Mertcan Avcı'nın müşterek faydalı cinayeti işlemekten tutuklanmasını sağladık. Böyle bir şikayeti ikame etmeseydik belki de Mertcan Avcı bakımından adalet ve hakkaniyet tecelli etmeyecek, maddi gerçek ortaya çıkmayacaktı.



"HUKUKİ ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Bu konuda bizim yerimize bir başkası olsaydı, bu kadar mücadele edilmeseydi failler belki de cezasız kalacaktı. İddialarımızın haklılığının ortaya çıkması ve adaletin tecelli etme sürecinin başlaması adına son derece olumlu ve sevindirici bir karar olarak görüyoruz. Bundan sonra da hukuki süreci sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve kamu vicdanının rahatlaması için sonuna kadar hukuki çabalarımız devam edecek.

"BU DOSYA TEK SANIKLA YÜRÜYOR OLACAKTI"

Sonuna kadar hukuki mücadele vermeseydik, sinseydik, süreci kabullenseydik bugün bu dosya tek sanıkla yürüyor olacaktı. Fakat geldiğimiz noktada toplamda 6 sanıkla yürüyen çok daha kapsamlı bir yargılamaya dönüşmüş oldu. Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işleyemeyeceği iddialarımızın haklılığı da net bir şekilde ortaya çıktı, tevsik edilmiş oldu. Son olarak ikame ettiğimiz şikayetin de ne kadar doğru ve isabetli olduğu net bir şekilde çıkmış oldu.



"DOSYANIN BİRLEŞTİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu akşam saatleri itibariyle yapmış olduğumuz yeni şikayet neticesinde Mertcan Avcı maktule Pınar Gültekin'in eziyet çektirilerek öldürülmesine iştirak suçundan tutuklandı. Mertcan Avcı bu bakımdan en kısa sürede iddianamenin tanzim edileceğini ve davanın da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirileceğini düşünüyoruz.

PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI: BU GECE RAHAT UYUYABİLECEĞİMİ SANIYORUM

Habertürk'e konuşan Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin de Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Avukatımız Rezan Epözdemir olmasaydı bu cinayetin üstü örtülecekti. Sadece Cemal Metin Avcı tutuklanacak ve dosyanın üstü örtülecekti. Rezan Bey bu şikayeti yapmasaydı Mertcan Avcı tutuklanmayacaktı. Kızım öldüğümden beri hiçbir gece uyuyamadım. İlk kez bugün biraz daha rahat uyuyacağımı sanıyorum. Allah Rezan Bey'den razı olsun.