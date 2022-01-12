Peş peşe haberler geliyor! Eğitime kar ve fırtına engeli!

İHA

Meteoroloji'nin yaptığı kar ve fırtına uyarısının ardından bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte sabahın erken saatlerinden itibaren eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz:

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Çanakkale’de bugün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir" denildi.

KIRKLARELİ'NDE FIRTINA EĞİTİMİ DURDURDU

Kırklareli'nde şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

KONYA'DA 9 İLÇEDE OKULLAR KAPANDI

Konya’nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Seydişehir, Hüyük, Ahırlı, Akören, Bozkır, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent ve Hadim ilçelerinde eğitime bugün itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Seydişehir, Hüyük, Ahırlı, Akören, Bozkır, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent ve Hadim ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü ilk, orta, lise tüm okullarımız, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim kursları, tüm özel resmi kurslar ile işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerimiz için ve engelli ve hamile çalışanlar için ilçe hıfzıssıhha kurullarınca tatil kararı alınmıştır. Okullarımız uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

TUNCELİ OVACIK'TA EĞİTİM DURDU

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Son dakika haberine göre Ovacık'ta kar kalınlığının 70 santime ulaştığı ve eğitime bir günü daha ara verileceği öğrenildi.

ISPARTA YALVAÇ'TA OKULLAR TATİL

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.