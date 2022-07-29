Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Şimşek'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Şimşek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: İHA

HULUSİ AKAR VE YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şehit Batuhan Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

DHA'nın haberine göre; Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 28 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler ise mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Fotoğraf: DHA

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Şimşek'in Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesindeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Yetkililer ve yakınları, aileye başsağlığı dileklerini iletirken şehit evine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİDİN BABASI ALDIĞI OTOMOBİLİN MÜJDESİNİ VERECEKKEN ŞEHİT HABERİNİ ALDI

Şehit Batuhan Şimşek'in kuzeni Selçuk Ulu, "Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkündü. Namazında niyazındaydı ve mahalleli tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve öğle saatlerinde bunun bilgisini vermek için aradı ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık." dedi.

"AİLEMİZİN İKİNCİ ŞEHİDİ"

Ulu, 1994 yılında da yine Kuzey Irak'ta amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunun bilgisini paylaşarak "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

ŞEHİDİN ANNESİNE ACI HABER KARS'TA ULAŞTI

Şehit Şimşek'in memleketleri Kars'ta bulunan annesi Ayten Şimşek'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile bazı il protokolü de anne Şimşek’in Halitpaşa Mahallesi'ndeki evine giderek taziyelerini iletti.

Anne Şimşek'in bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN TAZİYE MESAJI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Kilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan İzmirli hemşehrimiz İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Şimşek'in cenazesi, bugün ikindi vakti Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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