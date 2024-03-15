Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz halde getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hala getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.