İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!

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İstanbul'da olay, 9 Mart'ta, Küçükçekmece İkitelli'de öğle saatlerinde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kuyumcu B.K., dükkanda tek başına olduğu sırada içeriye maskeli ve silahlı iki soyguncu girdi. Soyguncular, işyeri sahibine uzattıkları poşete doldurulan 250 bin TL değerindeki altınları alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Küçükçekmece İlçe Ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alındı.

SOYGUNCU MASKESİNİ ÇIKARTTI Soyguncuların kaçtığı yöndeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Olay yerine uzak bir noktada soygunculardan birisinin maskesini çıkarttığı görüldü. REKLAM

ŞÜPHELİLER İKİ KARDEŞ ÇIKTI Şüphelinin görüntüsünden yola çıkan polis, soyguncuların 42 yaşındaki Selim B. ve 27 yaşındaki Ferhat B. ismindeki iki kardeş olduğunu tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan iki soyguncu kardeşin üzerinde 5 bin 495 TL ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde işlemlerin ardından iki kardeş adliyeye gönderildi.