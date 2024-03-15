Cezasının oldukça ağır olduğunu, buna rağmen kötü niyetli kimselerin eylemlerinden vazgeçmediğini ifade eden Altunkaya, “Çitleri yeniledik. Bu yıl gelip yuva yapacak deniz kaplumbağaları için uygun ortamı hazırladık. Zarar görmemeleri için gerekli tedbiri aldık. Umarız istemediğimiz görüntüler olmaz" dedi.