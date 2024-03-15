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İstanbul Eyüpsultan'da kaza yaparak Oğuz Murat Aci adlı gencin ölümüne yol açan oğlu T.C.'yi önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçıran Eylem Tok, Türkiye'yi şaşkına çevirdi.

Feci kazanın ardından da yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Son olarak anne Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin New York'ta çekilen ve neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken fotoğrafları akıllara durgunluk verdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Öte yandan 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası, T.C.'nin arkadaşlarından birinin kaydettiği ifade edilen görüntüler de ortaya çıktı. Kaza sonrası çekilen görüntü, "Yaralananlara yardım etmek yerine video mu çekiyorlar" tepkilerine yol açtı. REKLAM

KAZA SONRASI 1 KİŞİ TUTUKLANDI Görüntüde duyulan konuşmalardan birinde de, T.C. olduğu sanılan kişinin, "Hiçbir şey hatırlamıyorum ya" ifadesi de dikkat çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şirket çalışanı Eylem Tok ve oğlu T.C.'ye havalimanına kadar eşlik eden Ayşe Ceren A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyaya şüpheli olarak eklenen baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Araçta bulduğu yaralıya ait telefonu polise götüren şirket şoförü A.K. hakkında da adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu. O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!" Haberi Görüntüle