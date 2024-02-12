Son dakika haberi Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu bildirdi
Giriş: 12.02.2024 - 00:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur" denildi.
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