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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit

        Son dakika haberi Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 00:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:14
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        Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası: 1 asker şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur" denildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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