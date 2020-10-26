Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pastırma sıcaklıklarının genelde kuzey yarım kürede ekim sonu ve kasım ayı başlarında görüldüğünü söyledi.
Türkiye'de bu yıl pastırma sıcaklıklarının etkili olduğunu belirten Toros, "Türkiye genelinde farklı bölgelerde pastırma sıcaklıkları kendini gösterdi. Bu sıcaklıklar bu dönemlerde bir kaç kez görülebilir." diye konuştu.
Toros, Türkiye'nin bu dönemde yüksek basınç etkisi altında olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Türkiye genelinde şu anda hava sıcakları gündüzleri genel olarak 20-30 derece, geceleri ise 10-20 derece arasında görülüyor. İnsanlar şu anda bilhassa gündüzleri yaz havasını yaşıyorlar. Pastırma sıcaklıkları, Türkiye'yi çarşamba günü batıdan gelen yağışlı ve serin hava etkisiyle terk edecek. Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, çarşamba günü batı bölgelerimizden başlayarak etkisini gösterecek serin ve yağışlı sistemle mevsim normallerine düşecek. Ayrıca son günlerde ülke genelinde sisli ve puslu hava ülkenin batı kesimlerinde görülüyor. Bunun nedeni ise bölgede yer alan yüksek basınç alanı etkisidir. Sisli ve puslu havalar, çarşamba gününden itibaren alçak basınç alanı etkisiyle son bulacak."
"ÇARŞAMBA GÜNÜ GELEN YAĞIŞLA HAVA KİRLİLİĞİ AZALACAK"
Türkiye'nin çöl tozu etkisi altında olduğunu da dile getiren Toros, çarşamba günü gelen yağışla batıdan başlayarak çöl tozunun etkisini kaybedeceğini vurguladı.
Toros, gelen yağmurla çöl tozunun çamurlu yağışa dönüşebileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Bunun yanında yüksek basınç ve çöl tozu alanı etkisiyle Türkiye genelinde hava kirliliği artmış durumda. Çarşamba günü gelen yağışla hava kirliliği de azalacak. Vatandaşlar, bulundukları bölgedeki hava kalitesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesinden takip ederek hayat kaliteleri için gerekli önlemleri alabilir. Meteorolojik şartlardan vatandaşların olumsuz etkilenmesi için, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat edelim."
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