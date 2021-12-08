Partiye katılan sağlık çalışanları koronavirüse yakalandı

AA

İspanya'da 4-8 Aralık arasındaki resmi tatil dolayısıyla düzenlenen toplu etkinlikler ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını artırdı.

Ülkenin güneyindeki Malaga kentinde organize edilen bir Noel yemeğine katılan 174 kişilik grup arasından doktor ve hemşirelerin olduğu 68 kişide Kovid-19 tespit edildi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMLERİ YOK

Endülüs özerk yönetimi sağlık departmanından yapılan açıklamada, Malaga Bölgesel Üniversite Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde çalışan söz konusu 68 sağlık personelinin Kovid-19 aşılarının tam olduğu, herhangi bir sağlık problemi görülmemesine rağmen testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla en az 10 gün işe gitmeyip, evlerinde kalacağı bildirildi.

Diğer yandan tatil dolayısıyla başta Madrid, Malaga, Barselona, Valensiya gibi büyük kentlerde iç turizmle yoğunluğun arttığı, bazı konserlere katılımın çok yüksek olduğu ve maske zorunluluğu gibi bazı önlemlere uyulmadığı görüldü.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri, ekonomik gerekçelerle henüz ciddi kısıtlamalar getirmekten kaçınıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde, geçen hafta sadece 2 özerk yönetimin Kovid-19 salgınında orta riskli seviyede bulunduğu, bu sayının şu an 6'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da salgının başlamasından bu yana 5 milyon 202 bin 958 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 88 bin 519 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede nüfusun yüzde 79,52'sinde Kovid-19 aşılarında iki doz tamamlanırken, 5-11 yaş arasındakilere 15 Aralık'tan itibaren ilk doz aşı uygulanmaya başlanacak.