Otizmli çocuk dehşeti yaşadı! 'Boxer'ı Pitbull sanıp vurdu!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı.

PITBULL SANIP KURŞUN YAĞDIRDI

İHA'daki son dakika haberine göre o esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı.

ZANLININ KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı cani dinlemedi ve köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı. Silahlı şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SİLAHLA ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA BAŞLADI"

Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, “Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orada öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

"OTİZMLİ ÖZEL ÇOCUĞUM SÜREKLİ ATAK GEÇİRİYOR"

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı caninin bulunması için yetkilere seslendi, Gümüş, Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı.

O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemen'in, 'Dayı , Anne' diye seslenerek kucağında Keş ile gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi” diye konuştu.

"NASIL BİR DEHŞET NASIL BİR FELAKET"

Yetkililere seslenen Anne Gümüş, “Benim çocuğum 16 yaşında özel bir çocuk, yanında bir köpekle silahın doğrultulup, o köpeğin öyle parçalanıp, çocuğumun toplayıp getirmesi, nasıl bir dehşet, nasıl bir felakettir. Köpeği vuran şahıs, Boxer cinsi köpeğimizi yasaklı cins Pitbull zannederek kafasından silahla vurmuş. Egemen köpekleri parkta köpekleri oynattığı sırada olmuş. Şahsın kaçma görüntüleri mevcut. Çocuğum kanlar içerisinde köpeğini getirdi. Evimizde yas var” ifadelerini kullandı.