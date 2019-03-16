Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler 18. haftada tekrar sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle, Mart ayını ‘kritik ay' olarak adlandırırken her hafta sonu, özellikle de 16 Mart'ta halkı sokağa çağırmıştı.

Fransız halkı o çağrıya kulak vererek başkent ve farklı şehirlerde yeniden sokağa çıktı. Eylemciler Paris sokaklarını bir kez daha savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan göstericiler, ünlü Champs-lysées üzerinde bulunan araçları ateşe verdi, kafeleri yağmaladı. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis protestocuları dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı. Bugünkü eylemlerde şuana kadar en az 20 göstericinin gözaltına alındığı ifade edilirken, Fransız medyası Paris'in farklı yerlerinde 31 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Fransa'da haftalardır aralıksız süren sarı yeleklilerin eylemleri, son yılların en uzun süren gösterileri oldu. Sarı yelekliler, hükümetten protesto ettikleri koşulların düzeltilmesini ve halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların atılmasını bekliyor.

Ülkede son haftalarda eylemlere katılanların sayısının azalması dikkati çekti. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018’de 290 bine yakın kişi sokaklara çıkarken, bu sayı geçen hafta yaklaşık 28 bin olarak tespit edildi.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLARA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Mediapart internet sitesinin haberinde ise sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.