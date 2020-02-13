Palu ailesi davasında karar çıktı!

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cinayet iddiasıyla tutuklanan Palu Ailesi'nden 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ailenin damadı Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, diğer 5 aile üyesi için 14 yıl 2 ay ile 9 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Caner Aktan'ın haberin göre, kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına arka kapıdan alındı.

"MERYEM SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu’nun avukatı ise Meryem Tanhal’ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem’in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal’ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer’den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Öldü sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer’in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem’i gömme eylemini İsa’ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Davanın önceki duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemişti. Savcı diğer 5 sanık hakkında ise 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza verilmesini istemiş, İsa Palu'nun 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etmişti.

CEZALAR AÇIKLANDI

Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı olan Tuncer Ustael’in aldıkları cezalar açıklandı. Mahkeme heyeti Meryem Tahnal’ın ısrarlı şekilde dövülmesi, aç bırakılması ve bu eylemlerin bütünü olarak Meryem Tahnal’ı eziyet çektirerek öldürüldüğü gerekçesiyle Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Tuncer Ustael'e ayrıca hürriyeti kısıtlama suçundan 4 yıl ve başkasının kredi kartını kullanmaktan 3 yıl ceza verildi. Emine Ustael, Havva Palu, İsa Palu, Ayşe Palu için Tuncer Ustael'in eylemlerine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 yıl 6 ay ve hürriyeti kısıtlamadan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay, Fatih Palu için 8 yıl 4 ay ve hürriyeti kısıtlamadan 1 yıl 1 ay 10 gün olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Fatih Palu tahliye edildi.