CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

Bugün direnişin beşinci gününde milli iradenin ve İstanbul'un kalbinde yine Saraçhane'deyiz. İlk gün 100 binlerdik, artarak 500 bin olduk. Siyasi hayatımda ilk kez iki gece üst üste aynı yerde ama hiç uyumadan konuşmak gibi bir deneyimi ilk kez sizinle paylaşıyorum. Dünden bugüne yatmadık, ayaktayız, meydandayız, Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 19 Mart 2025, 21, 22, 23 Mart, beş gece üst üste, yarım milyon kişi, 1 milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de yasağa, engellemelere rağmen inançla, kararlıkla, bu tek adam rejimine isyanla buralara geliyorsunuz, iyi ki varsınız! Bugün aslında hüznün, kederin, bir ayrılığın ilk günü gibi görülebilir. Ekrem Başkanımızı, can yoldaşımızı, Ekrem evladımızı, kardeşimizi bizden alıp kopardılar, isyandayız, isyandayız, isyandayız! Ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var! Bu meydan, bu bu milyonlar, biz Ekrem Başkan'la birlikte Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz!

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19 Mart darbe girişimi bizim cumhurbaşkanı adayımızı hapsetti! Televizyonları gezin. Türkiye tarihine geçecek cumhurbaşkanı ön seçiminde, İstanbul'da bir meydanda, bir milyona yakın insan toplanmışken bu yayını vermeyen hangi televizyon varsa onları kayda alıyoruz! Bu geceden itibaren ve yarından tezi yok, parayı buradan kazanan, reytingi buradan yapan Saray'a hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip, bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor; o arabayı alan namerttir!

"İSTANBUL'UMUZ DÜNYA SİYASET TARİHİNE ALTIN HARFLERLE KAZINMIŞTIR."

Siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke bırakacak gündür. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbul'umuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır.

Ancak dört kez yenildiği birinin bileğini bükemediği için atadığı yargı aparatlarıyla onun bileğini kırmaya kalkan hazımsızlar hatta bir hazımsız 86 milyonun ilk seçimde seçeceği geleceğin cumhurbaşkanımıza darbe girişiminde bulunmuş onu hesaplaya kitaplaya 4 gün tutukluluk süresini dakika dakika hesaplayarak Çarşamba sabahı 6.40'ta gözaltına almış ve 4 gün içeride tutup Türkiye onun için sandığa giderken onu mahkemeye sevk edip Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek ona değil Milyonlara meydan okumuş Darbe yapmaya kalkmıştır. Ama ama o iş o kadar kolay değil.

REKLAM CHP'Lİ ÜYE KATILIM ORANI 1 MİLYON 653 BİN Millet bu oyunu bozmuştur. Bozmaktadır. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bugün tam tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz katılım kaç olur? yüzde 50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adaylı seçime katılım mı olur? Tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yokluk çekmiş, fakirlik çekmiş, sıkıntı çekmiş, yasakları tattırdığın, festivallerini yasakladığın, konserlerini yasakladığın, giyimine, kuşamına karıştığın, yediğine karıştığın, içtiğine karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler hep birlikte sana sesleniyorlar. "İMAMOĞLU'NU BIRAKMAYACAKSAN, O ZİNDANDA TUTACAKSAN, ONUN SENİNLE YARIŞTIĞI SEÇİME BİZ VARIZ" Onlar korkmuyoruz diyorlar. Sana da niye korkuyorsun çık karşımıza diyorlar. Burada gençler korkma Erdoğan diye bağırıyorlar. Ya da korkak Erdoğan diye. Korkmuyorsan adayımız orada. Bizim adayımız Silivri zindanlarında, elinde esir ama irademiz hürdür, bu meydandadır. Sana meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayımız İmamoğlu'nu bırakmayacaksan, o zindanda tutacaksan, onun seninle yarıştığı seçime biz varız, hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bak bu meydanda not üstüne not geliyor. Bir milyonu açan Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Bugün sandığa kimler gitmedi ki? İki elinde bastonuyla iki büklüm nineler. Olmayan ayaklarıyla merdivenleri tırmanan engelliler. Gencecik gencecik kadınlar, erkekler, emekliler, emekçiler, gençler. Savunulacak yer Saraçhane'deki bu bina kayyumun gelmesine karşı önünde yüzbinlerin duracağı yer Saraçhane Meydanı'ydı. Doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Günü gelince günü gelince hep birlikte nasıl sokağa çıkma, toplanma, gösteri yasağını Tayyip Erdoğan'a, valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'nün hukuksuz yasaklamalarına karşı 500 binle, 1 milyonla geri aldıysak ant olsun ki Taksim Meydanı'nı da geri alacağız. Bir yandan Tayyip Bey böbürlene böbürlene, otura otura salonlarda dura dura promptırlardan okuya okuya size bana meydan okuyor. Diyor ki yargıdan korkma yargıya saygılı ol yargı kararlarına uy. Bugün o dosyalardan birinde Ekrem Başkan'a iftira eden bir gizli tanık yalancı tanık, gizli tanık. Dün hep beraber bir tanesini yakalamıştık. Nasıldı? 2021'e kadar İBB'de çalışmış. Eski AKP döneminden o günden beri yok. Beş yıldır TeknoFest'i yapıyor.

Türkiye 100 yıllık kampanyası yapıyor 18 bakanlıkla birden çalışıyor Ama İBB döneminde gördüler diye Naylon fatura ona da yazmışlardı Sabah 6'da onu da evden almışlardı Sabah 8'de Ali Erdoğan'ı arayıp Kendini serbest bıraktırmıştı Biz İletişim Başkanlığı'nın tek firması 4.5G. Dayı Bey'in her şeyi Türkiye yüzyılında kim yapacaksa İletişim Başkanlığı yayınlayacak deyip yayınlanan tek firma. Onu salmışlardı. Üstüne de şubeden serbest yazmışlardı. "TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE DEDİĞİ GÜN GİZLİ TANIĞI GETİRMİŞLER" Onları bulup gösterince panik halinde adamı alıp emniyete üç gün sonra geri getirdiler. Ama üç günlük doktor kaydı yok, muayene yok telefonu hep kullanmış, suçüstü yakalandılar. Bugün sabah onu sizden, benden, gözden kaçırmak için göstermelik tutukladılar. Şimdi gözüm üstünde iftirazla salacak mısın, salmayacak mısın? Bir ay sonra onu yık, bırakacak mısın, bırakmayacak mısın? Ama esas mesele ne çıktı bugün ortaya? Bu iftiracı yalancı gizli, kirli tanık var ya... Ekrem Başkan hakkında yalan ifadeyi ne gün vermiş? 29 Ocak 2025. Gidin, girin girin Google'a bakın turbun büyüğü heybede Tayyip Bey ne gün demiş? 29 Ocak 2025. Turbun büyüğü heybede dediği gün gizli tanığı getirmişler, yalanları dizdirmişler. Ülkenin risk birimi diye bir şey var. Bu belediye borç alsa o risk birimine göre faiz çıkıyor. İş adamı kredi alsa ona göre ödüyor. Devlet ona göre ödüyor ama yük hepimizin sırtına biniyor. Bu CDS risk birimi Ekrem Başkan evden alınırken 255'ti Silivri'ye konuldu, yarın 328'den başlayacak Allah bilir nerelere fırlayacak. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ekrem İmamoğlu korkusu bu milleti daha yoksul daha, daha yoksul, daha fakir, daha işsiz, daha güvencesiz yapmaktadır. AK Parti'nin ve MHP'nin seçmenlerine sesleniyorum sen, Rıfat amca 14.500 lira alıyorsun enflasyon 80. Sana zam yüzde 30 Niye? Paramız yok Zeliha teyze sen 14.500 lira alıyorsun niye? Enflasyon 80 sana yüzde 15. Niye? Çünkü ülkenin parası yok. Sana enflasyon kadar zam veremeyiz. Beklenti kadar vereceğiz. Kemeri sıkacaksın. Sabır dileyeceksin. Ekonominin düzelmesine katkı vereceksin. "SANDIK GELİNCE HESABI HEP BERABER SORACAĞIZ" Sonra sen sık kemeri, sen 14.000 liraya geçin asgari ücretli 22.000 liraya geçinsin sonra Tayyip Bey, Ekrem korkusundan paranın yüzde 60'ını bitirsin olacak şey mi bu? Olacak şey mi? MHP'liler AK Partililer Bu kifayetsiz muhterislere kendinden başka kimseyi düşünmeyenlere ona oy verirken seni baş tacı edip vermeyince yere çalanlara sandık gelince hesabı hep beraber soracağız! Hep beraber soracağız! Ve Ekrem İmamoğlu'nun bu binadaki bütün performansı ortada. Önceki beş yıl yani AK Parti'nin yönettiği beş yılda harcanan paranın dolar üzerinden yarısıyla tam yarısıyla AK Parti'nin yaptığı işlerin tam iki katını yaptı. Bu hem Türkiye'deki bütün raporlarda hem uluslararası kuruluşların bütün raporlarında var. Tayyip Bey açıkça meydan okuyorum. Senin atadığın belediye başkanların bizim Ekrem başkanımızın yaptığı işleri iki katına yapıp yarısı kadar yaptılar. Sizin döneminizde iki kere iki dört etmedi iki etti. Ekrem Başkan'ın döneminde iki kere iki dört değil sekiz etti. Sen mi yolsuzsun?

Ekrem Başkan mı yolsuz? Eğer Ekrem Başkan'ın yönetiminde yolsuzluk olsa, hırsızlık olsa senin yarı paranla nasıl iki kat iş yapacak? Demek ki burada dört katlık bir fark var ve Rabia yapıyorsun ya. Biri millete, üçü çukka sendin adamlarının cebine. Suçüstü yakalandın, suçüstü yakalandın. Ve özellikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki bu memlekette asgari ücretliye TÜİK bile enflasyonu 40 bulmuşken 30 veren En düşük emekli maaşına yüzde 15 zam yapacak kadar vicdansızlaşan ama kendisi doymayan, etrafını doyurmaya doymayan bir iktidar yönetiyor. Ve biz diyoruz ki biz bu haramilerin saltanatını yıkacağız. Bu haramilerin saltanatını yıkacağız. "MEHMET ŞİMŞEK GÜYA İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYORMUŞ" Dünyanın en bilindik metropollerinden birisi olan İstanbul'un üst üste üç kez seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenemedikleri için içeriye atıldığını gören, 31 yıllık diplomanın iptal edildiğini gören, kimsenin evrak güvencesi olmadığını düşündüren iktidar, dünyayı böyle bir pazartesi sabahına uyandıracak. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Türkler ve Kürtler birlikte kazanacak. Aleviler ve sünniler birlikte kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Bu Nevruz haftasında, bugünkü Nevruz alanında ufak kalp kırıklıkları duydum. Bu meydanda çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Kimi kırdıysak ondan helallik istemek partinin genel başkanına kalır. Bugün Edirne'de tutuklandığında partisinin genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum. Siz 19 Mart'tan beri birinin uykularını kaçırıyorsunuz. O Ekrem İmamoğlu'na kafayı takmış rüyalarında kendi sesini duyarak uyanıyordu. 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' Seçimle alamadığı İstanbul için 'kayyumla İstanbul'u alırım' diyordu. Ama siz hesap edemedi. O binaya kayyumu sokmayan da, eşi cezaevine giderken Dilek Hanım'ın gözü yaşlı değil de ışıl ışıl yapan, evladını sizlere emanet eden de bu meydanın gücüdür.

"BİR KAYIP ANONSU YAPMAK DURUMUNDAYIM..." Tayyip Bey, kötü bir haberim var... Bir kayıp anonsu yapmak durumundayım. Bu meydan korkuyu evde unutmuş! İstanbul Üniversitesi korkuyu yurtta unutmuş! Boğaziçi Üniversitesi korkuyu yurtta unutmuş! YARIN 20.30'A ÇAĞRI YAPTI: "YARIN YİNE MEYDANLARDAYIZ" * Yarından itibaren veya yarından sonra, bütün Türkiye'de ve İstanbul'da ilan edilecek meydanlarda ve alanlarda hep birlikte geleceğe sahip çıkmaya başlıyoruz. Var mısınız? Yarın üretimden gelen gücünü, örgütten gelen gücümüzü, farklılıklardan gelen gücümüzü kullanmaya, 20.30'dan da Saraçhane'den de vazgeçmemeye yarından itibaren başlıyoruz. Var mısınız? Durmayacağız. Tayyip Bey bu meydan korkuyu unutmuş. Ekrem Başkanı almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Yolumuz açık olsun yolunuz açık olsun. Bu alandaki 1 milyonluya teşekkür ederim. Yol, yolcudan uludur. Bir Ekrem Silivri'de yatar, 1 milyon Ekrem sokaklara meydanlara taşar. İstanbullunun iradesinin önünde saygı ile eğiliyorum. DİLEK İMAMOĞLU: DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ Saraçhane'de konuşan Dilek İmamoğlu ise "Direne direne kazanacağız! Bu hukuksuz kararın milyonlarca insanın vicdanında neye karşılık geldiği öğrenecekler! Yarattııkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak! 6 yıl önce İstanbul'u kaybettilerini anlayınca seçim sonuçlarını yayınlamaya durdurmuşlardı Ekrem o gece dedi ki, "Hak yemem, hakkımı da yedirmem. O günden beri ülkeyi yönetenler Ekrem'den korkuyorlar! Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki Ekrem İmamoğlu sizi dört gere yendi, beşinci kere de yenecek! Aday olsa da yenecek, olmasa da! Dışarıda olsa da yenecek, olmasa da! Yenileneceksiniz!" dedi. İMAMOĞLU:15 MİLYON VATANDAŞIMIZ OY KULLANDI Ekrem İmamoğlu, CHP'deki ön seçimin ardından açıklama yaptı: Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak. Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.



Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.



15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025 ÜMİT ÖZDAĞ, İMAMOĞLU İLE SELAMLAŞTI Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu ile selamlaştığını bildirdi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu DÜŞMAN CEZA HUKUKU uygulaması neticesinde tutuklanmıştır.



Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim.



Avukat… pic.twitter.com/4DSATfs1vF — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 23, 2025