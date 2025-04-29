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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret

        CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Özel, hastanenin başhekimi, yönetimi ve DEM yöneticilerinden bilgi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:26
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        Özel'den Önder'e ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

        Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ettiklerini, bugün bir kez daha gelip başhekim, hastane yönetimi ve DEM Parti yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

        Aldığı bilginin dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesinde olduğunu belirten Özel, Önder'e en iyi dileklerini ilettiklerini kaydetti.

        Özel, "Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi." dedi.

        Önder'in kalbinin bu tempoda onu biraz zorladığını ifade eden Özel, "Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz." diye konuştu.

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