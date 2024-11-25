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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den kayyum atamalarına tepki: Türkiye'ye mesaj vermek istediler | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den kayyum atamalarına tepki: Türkiye'ye mesaj vermek istediler

        CHP lideri Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek, "Halkımız kendi menfaatini milletin menfaatinin üstüne koyan, kendi çıkmazını aşmak için milleti kaosa sürükleyen, vatandaşımızı verdiği oydan dolayı cezalandırıldığı kötü bir süreci takip ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:48
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        Kayyum tepkisi: Mesaj vermek istediler
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki gösterdi. Özel, "CHP'nin milletle kurduğu ittifakın başarısını cezalandırmak, bütün Türkiye'ye mesaj vermek istediler" dedi.

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

        CHP'YE 200 BİN YENİ ÜYE

        Tüm zamanların en çok üye kazandığımız yılı geride bıraktık. 200 bini aşkın üye kaydını başarmış durumda. Hep birlikte yürüyeceğimiz yola onları da ortak edebileceğimizi gösteriyor.

        Birileri CHP içinde karmaşa, karışıklık tarif edebilmek için elinden geleni yapıyor. Vatandaşımızın bizlerden beklediği; benim derdimi konuşun, kendi içinizdeki tartışmalara yer vermeyin.

        Halkımız kendi menfaatini milletin menfaatinin üstüne koyan, kendi çıkmazını aşmak için milleti kaosa sürükleyen, vatandaşımızı verdiği oydan dolayı cezalandırıldığı kötü bir süreci takip ediyoruz.

        KAYYUM ATAMALARI

        Türkiye'nin en büyük ilçesindeyiz. Nüfusu 1 milyonun üzerindeki Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'tayız. Kaybettiğimizde nüfusu 90 bindi. Aradaki dönemde Esenyurt Türkiye'nin kent suçları açık hava müzesine döndü. Yanı başındaki başka bir ilçede Avrupai bir görünüm varken, Esenyurt 2019 seçimlerinde AK Parti'den alınıp CHP'ye verilmişti. 5 yılın sonunda yapılan seçimlerde ise Ahmet Özer ile burayı yeniden kazandı. Ne olduysa orada oldu. Bir takım hesaplar yapanlar, CHP'nin milletle kurduğu ittifakın başarısını cezalandırmak, bütün Türkiye'ye mesaj vermek istediler. Ahmet Özer 27 gündür tutuklu. Ardından Mardin'e, Batman'a ve Halfeti'ye kayyum atadılar.

        Tunceli ve Ovacık'ta bir kayyum daha atandı. Bu kötücül bir aklın devamıydı. 12 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç olarak gösterip, 3 dönemdir seçmenlerin seçtiği belediye başkanımıza terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar. Taziye, ölüye değil diriye verilir. Hiçbir anne-baba evladının geçmişte işlediği suçtan sorumlu tutulamaz. Taziye ziyaretinden terör çıkarmak, 10 yıl sonra soruşturma açmak, dünyanın en kötü niyetli aklın ürünü olabilir."

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