Fransa basınının son dakika olarak duyurduğu habere göre; Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı.

Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken Ozan Kabak, 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu olacak. Bundesliga'da 17 haftada topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan Stuttgart'ın yardımcı antrenörlüğünü Halil Altıntop yürütüyor.

OZAN KABAK KİMDİR?

Galatasaray alt yapısından yetişen Ozan Kabak stoper pozisyonunda oynarken zaman zaman sol bekte de forma giyiyor. Genç oyuncu bu sezon U19 ligde 23 maça çıkarken attığı 7 golle de dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımın formasını giyen Ozan Kabak 9 maçta 2 gol kaydetmişti. Ozan Kabak bu sezon ise Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi.