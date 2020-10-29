Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklama ile duyurdu: Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."