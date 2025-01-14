Otobüsler kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Başkentte sabah saatlerinde iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.