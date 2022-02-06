Otelin sundurması çöktü! 8 kişi yaralandı

AA

Kayak merkezindeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.