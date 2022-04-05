Otel olarak inşa edilen yapılar ev diye satılamayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü dahil 81 ile gönderdiği yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"Turizm belgeli konaklama tesisleri, tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu olan haklar tesis edilemez. Bu tür tesislere turizm belgesi verilemez. Bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgeleri iptal edilir" denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Buna göre, onaylı imar planında turizm tesis alanı kullanımına ayrılan taşınmazlar üzerinde inşa edilen turizm tesisleri devre mülke konu olamadığı gibi, bu tesisler üzerinde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti de tesis edilememektedir."
'DÜZENLEMELERE AYKIRI UYGULAMALAR GÖRÜLDÜ'
Son zamanlarda düzenlemelere aykırı bazı uygulamaların görüldüğünü kaydeden Bakanlık, açıklamasına şöyle devam etti:
"İlgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarının ruhuna ve amacına aykırı şekilde, karma kullanım ya da tercihli kullanım alanlarında, ilgili belediyelerden turizm tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı ruhsatı alınmasına rağmen, bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurularak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu durum, onaylı imar planlarında turizm tesisi yapılmasını teşvik için daha yüksek olarak belirlenen emsal ve yapılaşma koşullarının amaca ayrı şekilde kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olmaktadır."
BELEDİLELERE VE TAPU İDARELERİNE GÖNDERİLDİ
Bakanlık bu çerçevede gönderdiği yazıda belediyelerden, bu tür yapılarla ilgili iskan belgesi verilmemesini ve tapu idarelerinden de devre mülk, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmemesini istedi.
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