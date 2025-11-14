Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Son Dakika: ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

        ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

        "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 09:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:53
        YKS sınav tarihi belli oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi”ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
