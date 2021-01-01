Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede şiddetini artıran yangının büyümemesi için alevlere müdahale edilmeye başlandı.