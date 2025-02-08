Türkiye’nin ilk Hititoloğu Ordinaryüs Profesör Sedat Alp’in kişisel kitap ve fotoğraf koleksiyonu ailesi tarafından Bilkent Üniversitesi’ne bağışlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Almanya’ya tarih okumaya gönderilen ve yaptığı çalışmalarla Hitit bilimini uluslararası seviyeye yükselten, hayatını da Hitit medeniyetinin Anadolu ile olan sıkı ilişkisine adayan Ordinaryüs Profesör Sedat Alp’in kitap ve fotoğraf koleksiyonu 14 Şubat Cuma günü saat 17.30’da Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İBEF Binası Arkeoloji Bölümü Okuma Odası’nda açılacak.

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SEDAT ALP KİMDİR?

1 Ocak 1913 yılında, o zaman Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Karaferye kentinde doğan Sedat Alp. Kurtuluş Savaşı'nı takiben 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesine uyarak ailesi ile 1923'te Türkiye'ye göç etti.

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1932 yılında Atatürk'ün açılmasını sağladığı Avrupa'da yüksek eğitim için burs sağlamak için açılan bir yarışmayı kazanarak Leipzig ve Berlin Üniversiteleri'nde eski çağ tarihi, Hititoloji, eski Anadolu dilleri ve kültürleri, Sümeroloji, akadistik ve arkeoloji eğitimi aldı. 1940 yılında doktora sınavını vererek yurda döndü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hititoloji alanında çalışmalar yaptı ve bu kurumda doçent ve profesör oldu. 1956-1958 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığına seçilerek bu idarecilik görevini yürüttü. 1959 yılında ordinaryüs profesör unvanını aldı.

1953 yılında Federal Almanya'da Münster Üniversitesi'nde misafir Profesör olarak ders verdi. 1959 yılında Londra'da Victoria and Albert Museum'da konferans verdi, 1967 yılında Roma'da toplanan Uluslararası Mikenoloji kongresine şeref konuğu olarak katıldı, 1969 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsünün davetlisi olarak Berlin Üniversitesinde, 1975, 1977-78 yıllarında yine Berlin, Hamburg, Bochum, Giessen, Würzburg, Bonn ve Tübingen Üniversitelerinde, 1977 yılında da Japan Foundation ve Waseda Üniversitesinin davetlisi olarak Tokyo'da bildiriler sundu.

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Münih Üniversitesi'nde 1979 yılında misafir Profesör olarak ders verdi. Aynı yıl içinde Çekoslovakya'da Prag Üniversitesi'ne, İsviçre'de Bern ve Zürih Üniversitelerine, 1980 yılında Paris'te Collège de France'a ve İtalya'da Pavia Üniversitesine davet edilerek, tarafından verilen konferanslar yanında, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde davetli olarak birkaç kez bildiri sundu. 1958/1959'da bir yıl süre ile Londra'da, yine 1959'da üç ay süre ile Paris'te, 1969'da bir yıl süre ile Berlin'de, 1978'de iki ay süre ile Federal Almanya'da Marburg'da davetli olarak, 1981/82'de dört ay süre ile Mainz'ta Bilimler Akademisinin davetlisi olarak araştırma yaptı.

Türk Tarih Kurumu üyeliğine 1946 yılında seçildi. Türk Tarih Kurumunda Genel Sekreter olarak uzun yıllar görev yaptı. Genel sekreter olarak 7., 8. ve 9. Türk Tarih Kongrelerini organize etti. Sunduğu bildirilerle Kongrelerin bilimsel çalışmalarına katıldı. 1982 yılında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na seçildi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok bilim kuruluşunun üyelik yaptı. 1953 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsünün muhabir üyeliğine, 1956 yılında aynı Enstitünün aslî üyeliğine ve 1979 yılında Mainz Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen Sedat Alp Mainz Bilimler Akademisine seçilen iki Türk bilim adamından biridir. Uluslararası Akademiler Birliği toplantılarında Türk Tarih Kurumunu iki kez temsil etti. 1957 yılında İtalyan Cumhurbaşkanının nişanı ile, 1972 yılında Federal Almanya Cumhurbaşkanının en yüksek liyakat nişanı ile onurlandırıldı. En önemli keşifleri arasında Boğazköy'den sonra en çok çivi yazılı tablet bulunan Maşat Höyük'ün metinlerdeki adının Tapigga olduğunun saptanması bulunmaktadır. 10 Ekim 2006 günü, Ankara'daki evinde vefat etti.