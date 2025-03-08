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        Onvo Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor, Adolfo Gaich'in uzatmalarda attığı gollerle konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:19
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        Antalya Gaich ile geri döndü
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        Çaykur Rizespor'un tek golünü 58. dakikada Gambiyalı forvet Ali Sowe attı. Onvo Antalyaspor'un gollerini ise 90. ve 90+8'de Adolfo Gaich kaydetti.

        Bu mücadelenin ardından Onvo Antalyaspor 33 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise Galatasaray'a konuk olacak.

        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Bora Özkara, Salih Mazlum

        ANTALYASPOR: Kenan Piric-Bünyamin Balcı(Dk. 79 Gaich), Veysel Sarı, Thallisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip(Dk 70 Soner Dikmen), Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Sam Larsson, Samudio(Dk. 70 Deni Milosevic).

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        Ç.RİZESPOR: Tarık Çetin- Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Hojer, Varesanovic(Dk. 66 Buljubasic), Berkay Özcan, Akintola(Dk. 31 Emrecan Bulut), Ibrahim Olawoyin(Dk. 90 Mithat Pala), Altin Zeqiri(Dk. 90 Ayberk Karapo), Ali Sowe.

        SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor), Husniddin Alikulov, Buljubasic (Ç. Rizespor)

        GOLLER: Dk. 90 Gaich(P), Dk. 90+8 Gaich(Antalyaspor), Dk. 59 Ali Sowe (Ç.Rizespor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

        21'inci dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin kazanılan serbest vuruşu orta olarak ceza alanı içerisine açmasıyla topa iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

        22'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Akintola'nın altı pasın hemen dışına doğru verdiği pasında topa vuran Ali Sowe'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı.

        34'üncü dakikada sol kanattan Van de Streek'in pasını alan Kaluzinski'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

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        44'üncü dakikada savunmadan aldığı topla çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelen Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

        53'üncü dakika da Samudio'nun penaltı noktasına ortasına iyi hareketlenen Van de Streek'in gelişine vole vuruşu üstten dışarıya gitti.

        59'uncu dakikada sol kanattan savunmanın arkasına atılan pası kontrol eden Hojer, altı pas içerisinde bomboş durumda olan Sowe pasını verdi. Sowe, kaleciyi de geçen topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.0-1.

        62'nci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin pasını alan Van de Streek'in vuruşunu kaleci Tarık ayaklarıyla kurtardı.

        78'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına Taha Şahin'in yerden gönderdiği topu önünde bulan Zeqiri'nin sert vuruşunu kaleci Piric, ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Sowe topu kaleye göndermeye çalışsa da Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

        80'inci dakikada Berkay Özcan'ın sol kanattan arka direğe doğru ortasında bomboş durumda olan Ali Sowe'un gelişine vuruşunu kaleci Piric aynı güzellikle kurtararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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        87'nci dakikada Rizespor'da Taha Şahin topu uzaklaştırmak isterken son anda Gaich topa müdahale etti. Bu esnada meşin yuvarlak Taha'nın eline çarpınca Antalyaspor penaltı bekledi. Topun oyun alanın dışına çıkmasının ardından maçın hakemi Cihan Aydın VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        90'ıncı dakikada penaltıda topun başına geçen Gaich yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi.1-1.

        90+8'inci dakikada Abdurrahim Dursun'un yerden ceza alanı içerisine ortasına Thalisson ayak koydu. Altı pas içerisinde boşta kalan topu önünde bulan Gaich'in dokunuşunda top filelere gitti.2-1.

        Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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