Önce bebeği sonra o öldü!

Ankara Çubuk'ta, hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30), 5 Aralık akşamı evde temizlediği av tüfeği, yerine koyduğu sırada kazayla ateş aldı.

DHA'da yer alan habere göre tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu'na (26) isabet etti.

Kasığından yaralanan genç kadın, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kübra'nın karnında öldüğü belirlenen bebeği sezaryenle alındı.

Hastanede tedavisi süren Kübra da, 2 hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Kübra Eminoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.