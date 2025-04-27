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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik'ten 27 Nisan mesajı: Demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik'ten 27 Nisan mesajı: Demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtıranın yıldönümünde "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:34
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        Ömer Çelik'ten 27 Nisan mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde, o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı." ifadesini kullandı.

        Çelik, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Nisan'ın, siyasi hayatlarının sembol günlerinden biri olduğunu belirtti.

        Demokrasinin, 2007 yılının 27 Nisan'ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın muhtıra teşebbüsü ile karşılaştığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

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        "Askeri vesayetçi zihniyet, cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla, 'Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır' diyerek bir kere daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyetimizi istismar ederek, Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti. Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildi. Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, cumhurun iradesine karşı yapılan bu mitinglere 'Cumhuriyet mitingleri' denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler, bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar."

        "ANKARA'YA KOYU BİR KARANLIK GİBİ ÇÖKEN O GECE"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, o tarihte başbakan olarak görev yaptığını hatırlatan Çelik, şunları ifade etti:

        "Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve Hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu. Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara'ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum.

        Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde, o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı."

        "TSK'YI SÖMÜRMEYE ÇALIŞANLARA GEÇİT VERİLMEDİ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne "Başbakana bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez" cevabının verildiğini anımsatan Çelik, şu görüşleri paylaştı:

        "Böylece, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi. Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin milli irade lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur. Bu duruş sayesinde muhtıra teşebbüsü kağıt parçasına dönmüştür. AK Parti, sandık siyasetinin, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisidir. Tarihimiz budur, bugünümüz budur, geleceğimiz de hep böyle olacaktır."

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