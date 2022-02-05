Ölü ve yaralılar var! Damat dehşeti!

İHA

Son dakika haberler... Bursa'da edinilen bilgiye göre, Serap Gül Görel (35), eşi Bayram Görel'den (35) boşanma kararı aldı. Serap Gül Görel, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı.

KAPI AÇILINCA KURŞUN YAĞDIRDI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Bayram Görel, kapı açıldığında tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

EŞİNİ VE EŞİNİN AİLESİNİ VURDU

Kurşunların isabet ettiği Görel'in kayınbabası Cevdet Cantürk (63), eşi Serap Gül Görel (35), kaynanası Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) yaralandı.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAYINBABASININ DURUMU CİDDİ

5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.