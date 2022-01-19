'Öldürmeye teşebbüs' sayıldı! O anlar kamerada! Yumruk değil dehşet!

DHA

İstanbul'da, 16 Ocak Pazar günü saat 01.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İKİ ARKADAŞ YOLDA YÜRÜYORDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S.P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O.C. (38) birlikte sokakta yürüyordu.

SIRT ÜSTÜ YERE YIĞILDI

S.P.'nin, bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C. sırt üstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O.C.'nin başı kanadı.

GELENLERE TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi.

YUMRUKLAYAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O.C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu S.P. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfür ettiği için arkadaşı O.C.'ye yumruk attığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

BEYİN KANAMASI İHTİMALİ VAR

Hastanede tedavisi süren O. C.'nin beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.