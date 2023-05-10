"HASTA KABULÜNE DEVAM EDİYORUZ"
Binadaki sağlık merkezinin müdürü İsmail Sazlı, binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için karot örnekleri aldırdıklarını, sonucu çıkıncaya kadar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi´ne dava açarak tahliye kararını 20 gün süreyle durdurduklarını söyledi. Sazlı, "Karar, Avcılar Belediyesi´ne iletildi. Hasta kabulüne devam ediyoruz. Bu süre içerisinde karot örneklerinin sonucu çıkacak. Çürük raporu çıkarsa 90 günlük yasal süre var. Bu rapora itiraz edilirse süreç uzar" dedi.