19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Pendik'teki, Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Orta Okulu önünde dün 15.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.
Bir kişi iddiaya göre kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Okul önünde yaşanan pompalı dehşet sırasında öğrenciler büyük şok yaşadı.
BİR ÇİFT BACAKLARINDAN YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre okulun çıkış saatine yakın dakikalarda yaşanan olayda, silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla etrafa kaçmaya başladı. Pompalı tüfekte bulunan saçma parçaları o esnada yoldan geçmekte olan bir çiftin bacağına isabet etti. Yaralı çift, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
POLİS, POMPALI ZANLIYI HER YERDE ARIYOR
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi.
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