Okulda yangın paniği! Öğretmen camdan atladı

DHA

Korku dolu anlara neden olan yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kazan dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BAHÇEDEKİ AĞACIN ÜZERİNE ATLADI

DHA'nın haberine göre, alev ve dumanları fark eden öğretmenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada okulu saran duman sırasında öğrenciler tahliye edilirken, müdür yardımcılığı da yapan öğretmen Osman Doğar, panik yaşayarak bulunduğu ikinci katın penceresinden bahçedeki ağacın üzerine atladı.

3 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki 250 öğrenci ise tahliyelerinin ardından evlerine gönderildi. Haberi alarak okula gelen bazı veliler tedirginlik yaşayarak gözyaşı dökerken, yangın sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenci ile bir öğretmene ambulansta oksijen takviyesi uygulandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.